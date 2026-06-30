Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Auf nächtlicher Diebestour festgenommen

  30.06.2026 Stein

Am Donnerstag, 25. Juni, kurz nach 22.45 Uhr, verständigte ein Anwohner der Oberen Rütistrasse in Stein die Kantonale Notrufzentrale. Er hatte beobachtet, wie zwei zunächst unbekannte Männer um parkierte Fahrzeuge schlichen und versuchten, diese zu öffnen. Die Fahrzeuge ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote