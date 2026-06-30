Auf nächtlicher Diebestour festgenommen

Am Donnerstag, 25. Juni, kurz nach 22.45 Uhr, verständigte ein Anwohner der Oberen Rütistrasse in Stein die Kantonale Notrufzentrale. Er hatte beobachtet, wie zwei zunächst unbekannte Männer um parkierte Fahrzeuge schlichen und versuchten, diese zu öffnen. Die Fahrzeuge ...

Am Donnerstag, 25. Juni, kurz nach 22.45 Uhr, verständigte ein Anwohner der Oberen Rütistrasse in Stein die Kantonale Notrufzentrale. Er hatte beobachtet, wie zwei zunächst unbekannte Männer um parkierte Fahrzeuge schlichen und versuchten, diese zu öffnen. Die Fahrzeuge waren jedoch abgeschlossen.

Wenig später ging eine weitere Meldung eines Anwohners der Oberen Rütistrasse ein. Demnach betraten die beiden mutmasslichen Diebe über den Vorplatz den Eingangsbereich eines Wohnhauses und schoben eine Schiebetüre auf. Als der Hund der Bewohner zu bellen begann, flüchteten sie zu Fuss in Richtung Bahnhof.

Mehrere Patrouillen der Regionalpolizeien Oberes und Unteres Fricktal sowie der Kantonspolizei Aargau rückten umgehend an. Die sofort eingeleitete Fahndung führte wenig später zum Erfolg. Am Bahnhof Stein hielt die Kantonspolizei zwei Männer an, die dem gemeldeten Signalement entsprachen. Die Kantonspolizei Aargau nahm die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest und hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 28-jährigen Franzosen und einen 35-jährigen Algerier. (mgt)