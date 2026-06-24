Wölflinswil sagt Ja zur «Verwaltung 2028» - Verwaltungszusammenarbeit mit Oberhof in Frage gestellt

Mit 89 Ja-Stimmen gegen 11 folgte die Einwohnergemeindeversammlung von Wölflinswil am Mittwochabend dem Antrag des Gemeinderats und stellte sich klar hinter den Gemeinderat, der ab dem 1. Januar 2028 ein neues Verwaltungsmodell unter der Führung von Wölflinswil vorgeschlagen hat.

Der Abstimmung war eine intensive Diskussion vorausgegangen. Ein Rückweisungsantrag wurde abgelehnt. Die Tür für Oberhof bleibe offen, betonte Gemeindeammann Giuliano Sabato – die Verwaltungsführung aber obliege fortan Wölflinswil. (sir)

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