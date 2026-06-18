Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

VEREINSMEISTERSCHAFT DER JUGENDRIEGE TV STEIN

  18.06.2026 Stein
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Vereinsmeisterschaft der Jugendriege des TV Stein fand Ende Mai statt. Bereits am frühen Morgen trafen sich die Leiterinnen und Leiter, um die verschiedenen Anlagen vorzubereiten, sodass der Wettkampf beginnen konnte. Von den jüngsten Teilnehmenden

des Jahrgangs 2020 bis zu ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote