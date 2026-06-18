VEREINSMEISTERSCHAFT DER JUGENDRIEGE TV STEIN

Die Vereinsmeisterschaft der Jugendriege des TV Stein fand Ende Mai statt. Bereits am frühen Morgen trafen sich die Leiterinnen und Leiter, um die verschiedenen Anlagen vorzubereiten, sodass der Wettkampf beginnen konnte. Von den jüngsten Teilnehmenden

Die Vereinsmeisterschaft der Jugendriege des TV Stein fand Ende Mai statt. Bereits am frühen Morgen trafen sich die Leiterinnen und Leiter, um die verschiedenen Anlagen vorzubereiten, sodass der Wettkampf beginnen konnte. Von den jüngsten Teilnehmenden

des Jahrgangs 2020 bis zu den Jugendlichen des Jahrgangs 2009 waren Mädchen und Jungen aller Altersstufen am Start. Je nach Altersklasse absolvierten sie einen Vier- oder Fünfkampf. Zur Auswahl standen Disziplinen wie Sprint, Handball-Spieltest, Allround-Spieltest,

Ballwurf, Weitsprung, Kugelstossen, Steinstossen, Hindernislauf oder der 800-Meter-Lauf. Die Teilnehmenden konnten ihre Disziplinen entsprechend ihrer Interessen und Stärken auswählen. (mgt)