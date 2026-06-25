Am Eidgenössischen Schützenfest kam die Schützengesellschaft Zuzgen – in Rona oberhalb von Savognin auf rund 1400 Metern über Meer – zum Einsatz. Die Bilanz der 15 Teilnehmenden: 3-mal einfacher Kranz; 3-mal zweifacher Kranz; 4-mal dreifacher Kranz; 2-mal vierfacher Kranz; 1-Mal fünffacher Kranz. Hervorzuheben sind Gilbert Binkert und Ueli Hasler, die im Auszahlungsstich 57 von 60 Punkten erreichten. Auch beim Vereinsstich konnten starke Resultate erzielt werden. Die besten Einzelresultate erreichten Peter Sacher und Ruedi Meyer mit jeweils 89 Punkten sowie Gilbert Binkert mit 90 Punkten. Besonders erfreulich war die vierfache Kranzauszeichnung von Ismet Gürbüz, der erstmals an einem Eidgenössischen teilnahm. Ebenfalls vierfach Kranz gewann Ueli Hasler bei seiner bereits zehnten Teilnahme. In der Vereinswertung erzielte die Schützengesellschaft Zuzgen in der Kategorie 3 mit 15 gewerteten Resultaten insgesamt 87,652 Punkte. (mgt)