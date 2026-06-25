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SCHÜTZENGESELLSCHAFT ZUZGEN

  25.06.2026 Zuzgen
Foto: zVg
Foto: zVg

Am Eidgenössischen Schützenfest kam die Schützengesellschaft Zuzgen – in Rona oberhalb von Savognin auf rund 1400 Metern über Meer – zum Einsatz. Die Bilanz der 15 Teilnehmenden: 3-mal einfacher Kranz; 3-mal zweifacher Kranz; 4-mal dreifacher Kranz; 2-mal ...

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