PETER SCHMIDS FRICKTALER CHECK –AUFLÖSUNG

Beethoven bei offenem Fenster Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein? In einer Serie stellen wir Interessantes vor.

Beethoven bei offenem Fenster

Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein?

In einer Serie stellen wir Interessantes vor.

David Riniker, Cellist der Berliner Philharmoniker (1b).

Pascal Deuber, Hornist im Zürcher Tonhalle-Orchester (2c).

Maíra Zaugg, Sängerin mit schweizerischen und brasilianischen Wurzeln (3a).

Felix Huber, Jazz-Pianist und Improvisator (4d).

Wir gratulieren Heidi Binder aus Schupfart für die richtige Antwort und zum Gewinn des Einkaufsgutscheins über 50 Franken. (nfz)