PETER SCHMIDS FRICKTALER CHECK –AUFLÖSUNG

PETER SCHMIDS FRICKTALER CHECK –AUFLÖSUNG19.06.2026 Fricktal
Beethoven bei offenem Fenster
Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein?
In einer Serie stellen wir Interessantes vor.
David Riniker, Cellist der Berliner Philharmoniker (1b).
Pascal Deuber, ...
Beethoven bei offenem Fenster
Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein?
In einer Serie stellen wir Interessantes vor.
David Riniker, Cellist der Berliner Philharmoniker (1b).
Pascal Deuber, Hornist im Zürcher Tonhalle-Orchester (2c).
Maíra Zaugg, Sängerin mit schweizerischen und brasilianischen Wurzeln (3a).
Felix Huber, Jazz-Pianist und Improvisator (4d).
Wir gratulieren Heidi Binder aus Schupfart für die richtige Antwort und zum Gewinn des Einkaufsgutscheins über 50 Franken. (nfz)