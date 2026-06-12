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PETER SCHMIDS FRICKTALER CHECK

  12.06.2026 Frick
Foto: Peter Schmid
Foto: Peter Schmid

Beethoven bei offenem Fenster
Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein? Machen Sie den Check!

Spielen Sie ein Musikinstrument? Üben Sie zuhause? Zur Freude Ihrer Nachbarschaft?

Peter ...

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