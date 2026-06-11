Konfirmation in Laufenburg

Die reformierte Kirchgemeinde Region Laufenburg feierte ihre Konfirmation 2026 unter dem Thema «Freundschaft» mit Pfarrer Norbert Plumhof. Zehn Jugendliche gestalteten den festlichen Gottesdienst engagiert mit. Die Predigt wurde von den Konfirmanden Romano Truog und Luis Lerch selbst ...

Die reformierte Kirchgemeinde Region Laufenburg feierte ihre Konfirmation 2026 unter dem Thema «Freundschaft» mit Pfarrer Norbert Plumhof. Zehn Jugendliche gestalteten den festlichen Gottesdienst engagiert mit. Die Predigt wurde von den Konfirmanden Romano Truog und Luis Lerch selbst gestaltet. Sehr persönlich und lebensnah sprachen sie über Vertrauen, Loyalität, Zusammenhalt und darüber, woran man echte Freundschaft erkennt. Dabei verglichen sie Freundschaften im realen Leben mit Kontakten in sozialen Medien und schilderten eigene Erfahrungen aus Schule und Alltag. Ihre ehrlichen und authentischen Gedanken stiessen in der Gemeinde auf grosse Aufmerksamkeit. Ein weiteres sichtbares Zeichen des Gottesdienstes waren Freundschaftsbänder, die verteilt wurden und die Verbundenheit untereinander symbolisierten. Im feierlichen Teil der Konfirmation erhielten die Jugendlichen ihre persönlichen Konfirmationssprüche zugesprochen und empfingen gemeinsam den Segen. Zur Erinnerung bekamen alle neben einem Konfirmationsbild ein selbstgestaltetes Konfirmationsbuch mit Bildern von ihrer Konfirmationszeit und Texten von Familien und Freunden.

Musikalisch wurde der Gottesdienst von Solobeiträgen, Orgelmusik und Gemeindegesang getragen. Zum Abschluss erklang «We are the world». Im Anschluss spielte die Stadtmusik vor der Kirche auf und sorgte mit dem von der Trachtengruppe vorbereiteten Apéro für einen festlichen Ausklang. (mgt)