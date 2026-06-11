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Konfirmation in Laufenburg

  11.06.2026 Laufenburg
Konfirmiert: Jana Ackermann, Luise Hajek, Nico Hübscher, Lena Lagler, Luis Lerch, Lena Schmid, Romina Schraner, Romano Truog, Yannina Vögelin, Simon Wüthrich. Foto: zVg
Konfirmiert: Jana Ackermann, Luise Hajek, Nico Hübscher, Lena Lagler, Luis Lerch, Lena Schmid, Romina Schraner, Romano Truog, Yannina Vögelin, Simon Wüthrich. Foto: zVg

Die reformierte Kirchgemeinde Region Laufenburg feierte ihre Konfirmation 2026 unter dem Thema «Freundschaft» mit Pfarrer Norbert Plumhof. Zehn Jugendliche gestalteten den festlichen Gottesdienst engagiert mit. Die Predigt wurde von den Konfirmanden Romano Truog und Luis Lerch selbst ...

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