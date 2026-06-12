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Keine Chance für Tempo 30

  12.06.2026 Mettauertal
Gemeindeversammlung in der Turnhalle von Mettau. Fotos: Boris Burkhardt
Gemeindeversammlung in der Turnhalle von Mettau. Fotos: Boris Burkhardt

In einer Konsultativabstimmung sprach sich die Gemeindeversammlung von Mettauertal am Mittwochabend mit grosser Mehrheit gegen die Einführung von Tempo 30 in den fünf Ortsteilen aus. Der Gemeinderat selbst hatte eine Einführung für unnötig erachtet, die Mehrheit der Autofahrer fahre in den ...

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