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IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

  11.06.2026 Fricktal
Die neuen Geschäftsleitungs-Mitglieder der Schmid Metallbau AG: Collin Seitz (von links), August Wunderlin, Mario Fonseca und Ralph Werthmüller. Foto: zVg
Die neuen Geschäftsleitungs-Mitglieder der Schmid Metallbau AG: Collin Seitz (von links), August Wunderlin, Mario Fonseca und Ralph Werthmüller. Foto: zVg

Nachfolgelösung bei Schmid Metallbau AG – Eine neue Generation übernimmt

Seit Anfang Jahr sind mit Ralph Werthmüller, August Wunderlin, Mario Fonseca und Collin Seitz vier erfahrene Mitarbeitende am Ruder der Schmid Metallbau AG.

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