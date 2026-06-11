IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

Seit Anfang Jahr sind mit Ralph Werthmüller, August Wunderlin, Mario Fonseca und Collin Seitz vier erfahrene Mitarbeitende am Ruder der Schmid Metallbau AG.

Nachfolgelösung bei Schmid Metallbau AG – Eine neue Generation übernimmt

Seit Anfang Jahr sind mit Ralph Werthmüller, August Wunderlin, Mario Fonseca und Collin Seitz vier erfahrene Mitarbeitende am Ruder der Schmid Metallbau AG.

Es war 1971, als Paul Schmid, gelernter Schmied und eidgenössisch diplomierter Schlossermeister, und sein Schwager Peter Schaub die Firma Schmid & Co. Metallbau gründeten. 2009 übernahm mit Anita Tschopp und Christoph Schmid die zweite Generation. Als Anita Tschopp und Christoph Schmid entschieden, das Unternehmen an eine nächste Generation zu übergeben, zeichnete sich bald eine ideale Lösung ab.

Neue Geschäftsleitung aus den eigenen Reihen

Mit Ralph Werthmüller, August Wunderlin, Mario Fonseca und Collin Seitz leiten heute vier engagierte Mitarbeitende die Geschicke des Unternehmens. Drei der neuen Inhaber begannen ihre berufliche Laufbahn bereits mit einer Lehre im Betrieb und sind seither eng mit der Firma verbunden. Zudem sind die vier neuen Inhaber und Geschäftsleitungsmitglieder alle in der Region verwurzelt.

Die Verantwortlichen der zweiten Generation freuen sich, dass sich ihre Traumvorstellung, das Unternehmen in die Hände langjähriger Mitarbeitender zu geben, erfüllt hat. Während Christoph Schmid sich ganz neu orientieren wird, bleibt Anita Tschopp der Firma treu.

Grosse Fussstapfen

«Wir wollen vieles weiterführen wie bisher», erklärt der Geschäftsführer Ralph Werthmüller. Die neuen Verantwortlichen loben ihre Vorgänger für «ihren grossartigen Einsatz und die tolle Führung in den letzten Jahren». Die vier neuen Geschäftsleitungsmitglieder sind sich einig: «Wir möchten Bewährtes erhalten und uns gezielt weiterentwickeln. Unser Fokus liegt auf Qualität, Verlässlichkeit und massgeschneiderten Lösungen.»

Zuverlässiger Partner seit 55 Jahren

Die Schmid Metallbau AG ist im Fricktal als zuverlässiger Partner für hochwertigen Metallbau und Stahlbau etabliert. Das Unternehmen beschäftigt heute 28 Mitarbeitende und begleitet Projekte von der Beratung und Planung über die Fertigung in den eigenen Werkhallen bis zur Montage vor Ort.

Schmid Metallbau AG

Heugässli 3, 4314 Zeiningen

Tel. 061 855 99 22

www.schmidmetallbau.ch