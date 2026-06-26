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«Fricktaler Bibliothekarinnen empfehlen»

  26.06.2026 Fricktal

Liz Metzger-Moser, Mediathek Magden

Die Briefeschreiberin

Mit ihren 73 Jahren greift Sybil van Antwerp – Adoptivtochter, Starjuristin, Gartenliebhaberin, Ehefrau, Mutter und Freundin – zu Füller und Papier und schreibt: an ihren Bruder, an ihre ...

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