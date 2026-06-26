Mit ihren 73 Jahren greift Sybil van Antwerp – Adoptivtochter, Starjuristin, Gartenliebhaberin, Ehefrau, Mutter und Freundin – zu Füller und Papier und schreibt: an ihren Bruder, an ihre ...

Liz Metzger-Moser, Mediathek Magden

Die Briefeschreiberin

Mit ihren 73 Jahren greift Sybil van Antwerp – Adoptivtochter, Starjuristin, Gartenliebhaberin, Ehefrau, Mutter und Freundin – zu Füller und Papier und schreibt: an ihren Bruder, an ihre beste Freundin, an Autorinnen und Autoren. Sie hält fest, was sie begeistert, bewegt oder verärgert. Doch jenseits ihrer umfassenden Korrespondenz hält sie die Menschen, die sie liebt, seit drei Jahrzehnten auf Abstand. Bis eine Nachricht aus ihrer Vergangenheit sie zwingt, sich dem schmerzhaftesten Kapitel ihres Lebens zu stellen. «Die Briefeschreiberin» ist ein Briefroman, der zum Nachdenken anregt und ein ganzes Leben mit all seinen Höhen und Tiefen umspannt.

Lisa Ridzén

Wenn die Kraniche nach Süden ziehen

Seitdem seine demente Frau in einem Pflegeheim lebt, ist der 89-jährige Bo allein in seinem Haus in Nordschweden. Seine Kontakte beschränken sich auf seinen Hund Sixten und die täglichen Besuche vom Pflegedienst. Soweit es dessen Arbeit zulässt, kümmert sich sein Sohn Hans um ihn, jedoch hat sich zwischen den beiden eine gewisse Sprachlosigkeit breit gemacht; Hans traut ihm gar nichts mehr zu und will Bo den Hund wegnehmen. Dieses Buch ist leise, eindringlich und hallt lange nach.

Christine Brand

Vermisst – der Fall Lucas

Malou Löwenberg ist als private Ermittlerin mit eigenem Büro in Bern tätig. Ihre neue Klientin, Lana Boban, liegt im Sterben und hat nur noch einen Wunsch: Sie möchte ihren Bruder Lucas wiedersehen, der seit 26 Jahren vermisst wird. Doch der Auftrag hat einen Haken: Lucas will nicht gefunden werden …. Ein packender Cold Case-Fall der Schweizer Schriftstellerin.

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«Fricktaler Bibliothekarinnen empfehlen» erscheint einmal im Monat.