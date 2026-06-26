Eine runde Sache

Unter dem Motto «Fabelhaft, bunt, grossartig – wir reisen um die Welt!» feierten die Klassen des Schulhauses Obermatt ein grosses Fest. Mit dabei war auch das Team der Offenen Jugendarbeit Möhlin (Jam!).

Jugendarbeit am Schulhausfest

Unter dem Motto «Fabelhaft, bunt, grossartig – wir reisen um die Welt!» feierten die Klassen des Schulhauses Obermatt ein grosses Fest. Mit dabei war auch das Team der Offenen Jugendarbeit Möhlin (Jam!).

Passend zum Thema wurde im Vorfeld im Jugendhaus mit den Treff besuchenden eine Kugel mit einem Durchmesser von 1,20 Metern gebastelt. Am Schulhausfest selbst durften dann alle Kinder die Kugel nach ihren eigenen Ideen bunt bemalen. Schritt für Schritt entstand so ein wunderschönes, farbiges Gemeinschaftswerk, welches zeigt, wie bunt und divers unsere Welt ist.

Durch das Mitwirken an diesem Fest konnte die Offene Jugendarbeit Möhlin Brücken schlagen, Kinder und Jugendliche aus dem Schulalltag lernten die Jugendarbeit auf eine kreative Art kennen, die Zusammenarbeit mit der Schule konnte ausgebaut werden. Die fertige Weltkugel kann im Schulhaus Obermatt weiterhin bestaunt werden. (mgt)