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Eine runde Sache

  26.06.2026 Möhlin
Die bunte Weltkugel. Foto: zVg
Die bunte Weltkugel. Foto: zVg

Jugendarbeit am Schulhausfest

Unter dem Motto «Fabelhaft, bunt, grossartig – wir reisen um die Welt!» feierten die Klassen des Schulhauses Obermatt ein grosses Fest. Mit dabei war auch das Team der Offenen Jugendarbeit Möhlin (Jam!).

Passend zum Thema wurde im ...

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