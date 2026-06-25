Auf nächtlicher Diebestour festgenommen

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Schaffhauserstrasse in Stein überraschte in der Nacht auf Montag, kurz nach 01.30 Uhr, eine unbekannte Person in der Liegenschaft. Diese flüchtete zunächst unerkannt. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau u. a. mit Diensthund, rückten umgehend an. Kurz nach 02 Uhr meldete ein Anwohner eine unbekannte männliche Person, die an der Münchwilerstrasse um parkierte Fahrzeuge schlich. Diensthund Bjarki nahm die Fährte auf und fand unter einem Bäumchen Jacke und Wasserflasche. Gegen 02.45 Uhr weckte ein Autoalarm eine weitere Anwohnerin an der Gartenstrasse. Auch dort schlich ein Mann um Fahrzeuge. Wenig später spürte Bjarki an der Zürcherstrasse einen Mann auf, der dem Signalement entsprach und stellte ihn. Die Kantonspolizei nahm den 16-jährigen Algerier vorläufig fest. In unmittelbarer Nähe fanden die Einsatzkräfte ein Mobiltelefon, das aus dem Mehrfamilienhaus an der Schaffhauserstrasse stammte. Bei den anschliessenden Quartierkontrollen stiess die Polizei auf weitere mutmassliche Delikte. Im Verlauf des Morgens gingen weitere Meldungen ein. Die Kantonspolizei klärt nun ab, ob und für welche der festgestellten Delikte der 16-Jährige verantwortlich ist. (mgt)