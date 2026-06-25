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Auf nächtlicher Diebestour festgenommen

  25.06.2026 Stein

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Schaffhauserstrasse in Stein überraschte in der Nacht auf Montag, kurz nach 01.30 Uhr, eine unbekannte Person in der Liegenschaft. Diese flüchtete zunächst unerkannt. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau u. a. mit Diensthund, ...

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