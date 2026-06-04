Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Auf Diebestour festgenommen

  04.06.2026 Möhlin

Ein aufmerksamer Anwohner meldete der Kantonalen Notrufzentrale am Dienstag kurz vor 21 Uhr zwei verdächtige Personen im Bereich der Lindenstrasse in Möhlin. Der Mann war mit seinem Auto unterwegs und beobachtete, wie die beiden in Gärten spähten. Daraufhin verständigte ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote