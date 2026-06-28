19 Filmnächte unter freiem Himmel

35. Open Air Cinema Frick startet am 1. Juli mit «Minions & Monsters»: Von brandneuen Blockbustern über Schweizer Dialektfilme bis zu packenden 3D-Animationen – in den vier Wochen vom 1. Juli bis zum 25. Juli wird wieder eine breite Palette an aktuellen Filmen präsentiert.

Wegen dem Fricker Marktfest ein wenig früher als üblich startet am Mittwoch, 1. Juli, das traditionelle Open Air Kino auf dem Parkplatz von Fricks Monti. Das vielseitige und hochkarätige Programm auf der grossen Kinoleinwand unter freiem Himmel bietet auch im 35. Jahr für jeden Geschmack das Passende: Von brandneuen Blockbustern, ausgezeichneten Arthouse-Filmen, über herzerwärmende Schweizer Dialektfilme bis hin zu packenden 3D-Animationen ist beste Unterhaltung für Gross und Klein garantiert. Bereits ab 18 Uhr lädt das gemütliche Restaurant dazu ein, den lauen Abend bei feinem Essen und kühlen Getränken gesellig einzuläuten. Um 21.30 Uhr starten schliesslich die Vorführungen, die für emotionale Kinomomente sorgen. Eröffnet wird der vierwöchige Event am Mittwoch, 1. Juli mit dem neuen Animationsfilm «Minions & Monsters». Dieser Film gilt als Highlight des Sommers 26 und ist deshalb gleich dreimal im Programm vom Open Air, sowie auch mehrmals im Kinosaal von Fricks Monti zu sehen. Die liebenswerten Minions erobern das Hollywood der 1920er-Jahre und wollen ihren eigenen Monsterfilm drehen. Da echte Kreaturen fehlen, beschwören die gelben Helden kurzerhand ein grünes Wesen mit einem magischen Buch.

Als das folgende Chaos die Welt bedroht, wachsen die mutigen Latzhosenträger über sich hinaus: Gemeinsam retten sie den Planeten mit viel Slapstick, Herz und unerschütterlichem Zusammenhalt. Ein wunderbarer Familienspass!

Arthouse-Filme statt Fussball

Für Fussballmuffel hat Fricks Monti ein attraktives Alternativprogramm mit Arthouse-Filmen zusammengestellt. So ist zum Beispiel am Donnerstag, 2. Juli, der Film «I Swear» zu sehen. Das biografische Drama erzählt die wahre, berührende Geschichte des Schotten John Davidson. Der Film zeigt seinen schwierigen Weg durch eine von Unverständnis geprägte Jugend mit dem Tourette-Syndrom und seinen inspirierenden Kampf für gesellschaftliche Akzeptanz und Aufklärung. Am Mittwoch, 15. Juli, geht die filmische Reise nach Spanien. In der warmherzigen Tragikomödie «Calle Málaga» wehrt sich die 79-jährige María Ángeles gegen den Verkauf ihrer geliebten Wohnung im kosmopolitischen Tanger durch ihre Tochter. Mit viel Witz, Lebensfreude und der Hilfe der Nachbarn kämpft sie um ihr Zuhause – und entdeckt dabei unerwartet eine neue Liebe und Sinnlichkeit.

Blockbuster der letzten Wochen

Mit «The Housemaid - Wenn sie wüsste», «Der Super Mario Galaxy Film», «Zoomania 2» und «Der Teufel trägt Prada 2» sind auch die grossen Kino-Blockbuster der letzten Wochen im Programm. Am Mittwoch, 8. Juli steht die Vorstellung von «Michael» an, einem der einf lussreichsten Künstler aller Zeiten. Der Film zeichnet den Weg des King of Pop nach, von der Entdeckung seines aussergewöhnlichen Talents als Leadsänger der Jackson Five, bis hin zu dem visionären Künstler, dessen kreativer Ehrgeiz ihn unermüdlich antrieb, der grösste Entertainer der Welt zu werden. Dieses Jahr sind gleich drei Filme in 3D zu sehen. Für dieses Vergnügen ist eine spezielle Brille notwendig, welche man – falls nicht bereits vorhanden – an der Kasse erwerben kann. (mgt)

Kassen- und Türöffnung um 20.30 Uhr. Die Vorführungen beginnen um ca. 21.30 Uhr und finden bei jeder Witterung statt. Vorverkauf ab sofort in Fricks Monti, www.fricks-monti.ch, Telefon 062 871 04 44.