IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

Seit 2009 bietet das Children’s Paradise eine familiäre und flexible Kinderbetreuung in Rheinfelden an. Nun steht ein bedeutender Meilenstein vor der Tür: Am 1. Juni 2026 bezieht die privat geführte ...

DAS CHILDREN'S PARADIES NEU IM STÄDTLI VON RHEINFELDEN

Seit 2009 bietet das Children’s Paradise eine familiäre und flexible Kinderbetreuung in Rheinfelden an. Nun steht ein bedeutender Meilenstein vor der Tür: Am 1. Juni 2026 bezieht die privat geführte Kindertagesstätte ihre neuen, grosszügigen Räumlichkeiten an der Marktgasse 1, direkt im Herzen des Rheinfelder Städtlis. Die lichtdurchfluteten 6-Zimmer-Räumlichkeiten im Erdgeschoss bieten den Kindern viel Raum zum Spielen, Entdecken und für kreatives Lernen.

Das Children’s Paradise bietet 23 qualitätsgeprüfte Betreuungsplätze für Kinder ab 3 Monaten bis zum Schulalter an. Das Angebot kann in Ganztags-, Halbtags- und Teilzeitbetreuung erfolgen. Für Kindergarten-und Schulkinder bieten wir neu einen Mittagstisch mit Nachmittagsbetreuung an. Ebenso flexible Stundenbetreuung für Eltern, welche ihre Kinder während ihrer Shoppingtour im Städtli bei uns abgeben möchten.

DAS MACHT UNS AUS

Wir zeichnen uns durch unseren familiären Betrieb und ein herzliches Ambiente aus. Flexible Bring- und Abholzeiten ermöglichen den Familien eine individuelle Gestaltung ihres Alltags. Die Mahlzeiten werden täglich frisch und vor Ort gekocht, mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln. Dank der professionellen und langjährigen Erfahrung in der Kinderbetreuung, bietet die Einrichtung den Kindern eine liebevolle und sichere Umgebung an. Wir sind Mitglied des Verbands Kinderbetreuung «Kibesuisse» und bilden als Lehrbetrieb zukünftiges Fachpersonal aus. Alle zwei Jahre werden wir von einer Fachstelle qualitätsgeprüft. Einen besonderen Stellenwert hat zudem die Zusammenarbeit mit dem Alterszentrum, bei der Jung und Alt bei gemeinsamen Aktivitäten wie z. B. Turnen, Geschichten erzählen und Spaziergängen regelmässig zusammenkommen.

PÄDAGOGIK MIT HERZ UND FACHWISSEN

Die pädagogische Arbeit orientiert sich an einer Lernumgebung, die Selbständigkeit, Entdeckung und Kreativität fördert. Die Räume sind bewusst so gestaltet, dass Kinder ihre Interessen frei entfalten und eigene Erfahrungen sammeln können, ganz nach dem Leitsatz von Maria Montessori: «Hilf mir, es selbst zu tun.» Es wird auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lerngeschwindigkeiten der Kinder eingegangen. Gleichzeitig wird eine gesunde Lebensweise gefördert, indem Bewegung, ausgewogene Ernährung und mentales Wohlbefinden miteinander verbunden werden. Die pädagogische Haltung ist geprägt von Akzeptanz, Respekt und Begegnungen auf Augenhöhe. Eine unterstützende und wertschätzende Beziehung ermöglicht den Kindern sicher heranzuwachsen und ihre eigene Persönlichkeit zu entfalten. Ebenso wird grossen Wert auf einen offenen und transparenten Austausch mit den Eltern gelegt.

Das Team des Children’s Paradise freut sich darauf, die Kinder und Eltern in den neuen, geschichtsträchtigen Räumlichkeiten im Städtli willkommen zu heissen.

Marktgasse 1, 4310 Rheinfelden

Tel. 061 271 59 59 / kontakt@childrens-paradise.ch www.childrens-paradise.ch

Instagram: @kitachildrensparadise

Facebook: @Kita Childrens Paradise