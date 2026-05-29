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IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

  29.05.2026 Fricktal

DAS CHILDREN'S PARADIES NEU IM STÄDTLI VON RHEINFELDEN

Seit 2009 bietet das Children’s Paradise eine familiäre und flexible Kinderbetreuung in Rheinfelden an. Nun steht ein bedeutender Meilenstein vor der Tür: Am 1. Juni 2026 bezieht die privat geführte ...

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