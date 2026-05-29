Wechsel im Vorstand

Der Museumsverein Möhlin hat im Mai 2026 seine 39. ordentliche Mitgliederversammlung abgehalten. Neben dem traditionellen Rückblick auf das vergangene Jahr und dem Ausblick auf kommende Projekte standen in diesem Jahr vor allem personelle ...

Versammlung Museumsverein Möhlin

Der Museumsverein Möhlin hat im Mai 2026 seine 39. ordentliche Mitgliederversammlung abgehalten. Neben dem traditionellen Rückblick auf das vergangene Jahr und dem Ausblick auf kommende Projekte standen in diesem Jahr vor allem personelle Veränderungen im Fokus des Treffens.

Die beiden Co-Präsidentinnen, Cécile Perrig und Sybille Guarnieri, leiteten durch die Versammlung und präsentierten den anwesenden Mitgliedern den Jahresrückblick für das Jahr 2025. Gleichzeitig gaben sie einen Ausblick auf die Pläne und Aktivitäten, die für das laufende Jahr 2026 im und rund um das Melihus anstehen. Ein zentraler Punkt auf der Tagesordnung waren mehrere personelle Wechsel in der Vereinsleitung. Mit Theres Soder und Stéphanie Delz wurden zwei engagierte Vorstandsfrauen offiziell aus ihren Ämtern verabschiedet. Dem Verein bleiben die beiden Frauen erfreulicherweise jedoch erhalten: Sie wechseln die Position und übernehmen künftig die Aufgaben der bisherigen Revisorinnen Rita Wunderlin und Andrea Ehrsam. Die Co-Präsidentinnen sowie die gesamte Versammlung sprachen allen vier Frauen einen grossen Dank für ihr langjähriges, grosses Engagement und die geleistete Freiwilligenarbeit aus. Neu in den Vorstand gewählt wurde Mario Condor.

Trotz der Neuwahl bleibt im Vorstand des Museumsvereins aktuell noch eine Stelle vakant. Der Verein betont, dass man sich über weitere Interessierte freue – sei es für eine Mitarbeit im Vorstand oder allgemein als aktive oder passive Mitglieder. (mgt)