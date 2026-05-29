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Wechsel im Vorstand

  29.05.2026 Möhlin
So wird der Vorstand nicht mehr zusammenkommen: Patricia Godena (von links), Melanie Cuppuleri, Stéphanie Delz, Theres Soder, Sybille Guarnieri, Cécile Perrig und Iva Fromm. Foto: zVg
So wird der Vorstand nicht mehr zusammenkommen: Patricia Godena (von links), Melanie Cuppuleri, Stéphanie Delz, Theres Soder, Sybille Guarnieri, Cécile Perrig und Iva Fromm. Foto: zVg

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