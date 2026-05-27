Spielen im Salz27.05.2026 Nordwestschweiz
Die Schweizer Salinen laden wieder zum Familientag in ihre Salzlagerhalle in Schweizerhalle ein. Der Familientag widmet sich dem Thema «Spielen im Salz». Ein Highlight ist ein riesiger Berg aus feinstem Salz, der Kinder zum Spielen und Erkunden einlädt.
Für ein ...
Die Schweizer Salinen laden wieder zum Familientag in ihre Salzlagerhalle in Schweizerhalle ein. Der Familientag widmet sich dem Thema «Spielen im Salz». Ein Highlight ist ein riesiger Berg aus feinstem Salz, der Kinder zum Spielen und Erkunden einlädt.
Für ein Kribbeln im Bauch und für rasanten Spass sorgt bei Jung und Alt die imposante 22 Meter lange Salzbergrutsche. Der Familientag findet an diesem Samstag, 30. Mai, von 11 bis 17 Uhr statt. (nfz)