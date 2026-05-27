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Spielen im Salz

  27.05.2026 Nordwestschweiz

Die Schweizer Salinen laden wieder zum Familientag in ihre Salzlagerhalle in Schweizerhalle ein. Der Familientag widmet sich dem Thema «Spielen im Salz». Ein Highlight ist ein riesiger Berg aus feinstem Salz, der Kinder zum Spielen und Erkunden einlädt.

Für ein ...

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