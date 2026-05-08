PETER SCHMIDS FRICKTALER CHECK - AUFLÖSUNG

1. Der Jahresrapport der Regionalpolizei Oberes Fricktal hält in ihrem Jahresrapport ...

Chli Seich mache Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein? In einer Serie stellen wir Interessantes vor.

Chli Seich mache

Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein? In einer Serie stellen wir Interessantes vor.

1. Der Jahresrapport der Regionalpolizei Oberes Fricktal hält in ihrem Jahresrapport für 2025 eine Zunahme von häuslicher Gewalt fest (Antwort b).



2. Die Kaiseraugster Jugendlichen sorgten für Nachtruhestörungen (Antwort d)

Wir gratulieren Balz Scharf aus Rheinfelden für die richtige Antwort und zum Gewinn des Einkaufsgutscheins über 50 Franken. (nfz)