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LANDFRAUEN BEWEGEN

  22.05.2026 Fricktal

Frau Meier hat sich dekarbonisiert

Marianne Herzog

Schon wieder steht Frau Meier, meine Gartenfreundin, neben mir und streicht sich wichtigtuerisch eine Haarsträhne hinters Ohr: «Ich fühle mich richtig gut, wissen Sie, ich habe mich ...

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