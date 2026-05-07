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IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

  07.05.2026 Fricktal

Raiffeisen begeisterte Gross und Klein

Die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal zelebrierte am letzten Aprilwochenende ihre Mitgliederanlässe in Frick und Wil. Die Showacts Helga Schneider, StubeteGäng, Schwiizergoofe und Raini Sax brachten die ...

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