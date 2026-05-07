IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

Die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal zelebrierte am letzten Aprilwochenende ihre Mitgliederanlässe in Frick und Wil. Die Showacts Helga Schneider, StubeteGäng, Schwiizergoofe und Raini Sax brachten die ...

Raiffeisen begeisterte Gross und Klein

Die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal zelebrierte am letzten Aprilwochenende ihre Mitgliederanlässe in Frick und Wil. Die Showacts Helga Schneider, StubeteGäng, Schwiizergoofe und Raini Sax brachten die über 2’200 Mitglieder zum Lachen und zum Mitschunkeln. Neben den offiziellen Informationen genossen die Besuchenden kulinarische Höhenflüge und die spürbare Verbundenheit mit der Region wurde gefeiert.

Mit vier exklusiven und rasch ausgebuchten Mitgliederanlässen zeigte die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal eindrücklich, was es ausmacht, MemberPlus-Mitglied zu sein: Dazugehören, mitreden und gemeinsam profitieren. Vom Freitag, 24. bis Sonntag, 26. April standen genau diese Vorteile im Mittelpunkt.

Gestartet wurde am Freitagabend gleich an zwei Orten: in der Turnhalle in Wil sowie im Zirkuszelt in Frick. Die Besucher nutzten die Gelegenheit, sich persönlich auszutauschen und einen Abend zu geniessen, der Information, hochstehende Kulinarik und Unterhaltung verband. Mit schlagfertiger Frauenpower zog Helga Schneider die Zuschauer in Frick in ihren Bann. Gleichzeitig erfrischte Reini Sax mit herrlicher Stimmenakrobatik und äusserst unterhaltsamen Geschichten das Wiler Publikum.

Am Samstagabend lockte die StubeteGäng mit einem Konzert der Extra-Klasse die Raiffeisen-Gäste von den Stühlen. Es wurde gemeinsam gefeiert und mit grosser Begeisterung getanzt.

Der Sonntag gehörte den Familien. Die beliebten Schwiizergoofe begeisterten mit ihrem Konzert und dem Mitmach-Event rund 450 Kinder und 400 Erwachsene, während das Raiff eisen-Maskottchen «Sumsi» für zusätzliche Freude bei den jüngsten Gästen sorgte.

Die Mitgliederanlässe zeigten einmal mehr: Es war ein grossartiges Erlebnis für die Region. «Die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal investiert mit solchen Anlässen bewusst in ihre Mitglieder. Wir sind überwältigt, wie viele grossartige Momente wir dieses Wochenende gemeinsam erleben durften», freut sich Marc Jäger, Vorsitzender der Bankleitung. Fotos und Videos der Anlässe sind auf www.lokalbank.ch/ mitgliederanlass zu finden.

Neben den Mitgliederanlässen wurde auch die Urabstimmung der Bank durchgeführt. Knapp 2’500 Mitglieder gaben ihre Stimme ab und stimmten sämtlichen Traktanden mit grossem Mehr zu. Details zu den Abstimmungsresultaten sind auf lokalbank.ch/urabstimmung ersichtlich.