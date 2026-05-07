Geschichten vom Tierlignadenhof

Helfereinsätze Auf dem Tierlignadenhof geht die Arbeit nie aus. Denn nicht nur die Tiere wollen versorgt und die Ställe gemistet werden, es gibt auch viele Unterhalts- und Umgebungsarbeiten, die sich manchmal nicht so leicht in den Arbeitsalltag integrieren lassen. ...

Helfereinsätze

Auf dem Tierlignadenhof geht die Arbeit nie aus. Denn nicht nur die Tiere wollen versorgt und die Ställe gemistet werden, es gibt auch viele Unterhalts- und Umgebungsarbeiten, die sich manchmal nicht so leicht in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Aus diesem Grund freuen wir uns schon seit einigen Jahren über Firmen, welche bei uns ihre Helferund Freiwilligenanlässe planen. An solchen Tagen kommt ein ganzes Team einer Abteilung oder eine Gruppe an Mitarbeitern auf den Tierlignadenhof und verbringt den Tag mit uns. Dabei werden eine Vielzahl verschiedener Arbeiten erledigt. Wir freuen uns über solche Tage, denn man lernt bei der gemeinsamen Umsetzung von Projekten auch tolle Menschen kennen und darf spannende und inspirierende Gespräche führen.

Aktuell durften wir schon drei solche Helfertage durchführen, und weitere zwei sind geplant.

Bei den bereits durchgeführten Tagen konnten wir Grossartiges erschaffen. Unser Bereich für die Enten wurde beispielsweise neu gestaltet. Nun gibt es neue Häuschen als Unterschlupf, Bereiche mit Sanduntergrund, einen neuen Sichtschutz, und das Haus wurde neu gestrichen. Auch das neue Zuhause für die Wellen- und Nymphensittiche wurde mit einer Lasur geschützt, und das Haus für die Kaninchen wurde abgeschliffen und frisch angemalt. Es blieb sogar Zeit, zwei Hochbeete aufzustellen und zu bepflanzen. Um nach dem Essen das bekannte Mittagstief zu überwinden, haben wir unsere Hunde auf einen gemütlichen Spaziergang ausgeführt, und eine Führung durch den Hof war ebenfalls immer Teil des gemeinsamen Tages.

Neben diesen Freiwilligeneinsätzen ist bald geplant, morsche Bäume auf unserer Weide zu fällen. Ansonsten stellen sie ein Sicherheitsrisiko für unsere Weidegänger, wie zu Beispiel Pferde, Schweine oder Kühe, dar. Dazu haben wir Familie und Freunde angefragt, damit die Arbeit von erfahrenen Personen durchgeführt werden kann.

Es gibt aber auch Arbeiten, welche nicht an einem Helfertag oder von Freunden und Familie erledigt werden können. So ist das Hofdach unseres Bauernhauses seit Jahren undicht. Wir haben es selbstverständlich immer wieder reparieren lassen, aber die wasserdurchlässigen Stellen häuften sich, und die Sanierung liess sich nicht mehr länger aufschieben. Nachdem das von uns eingereichte Baugesuch von der Gemeinde bewilligt wurde, starten wir nun im Mai mit der Baustelle. Der Zimmermann unseres Vertrauens hat alles möglichst so geplant, dass unsere Tiere im Alltag nicht zu sehr eingeschränkt und vor allem sicher leben können. Eine so grosse Baustelle ist immer mit Aufwand, Veränderung und Einschränkungen verbunden. Wir sind aber motiviert, die Bauphase von über drei Monaten durchzuhalten, weil wir wissen, dass die Sanierung notwendig ist, und wir uns glücklich schätzen können, ein solches Projekt überhaupt durchführen zu dürfen. Wir freuen uns also schon heute auf das Ergebnis und darauf, dass das Dach bald wieder ein sicherer und dichter Unterschlupf für unsere Tiere sein wird.

Liebe Grüsse vom

Tierlignadenhof-Team

Besuche sind nur nach Vereinbarung möglich!

Tierlignadenhof Kaisten

Leimgrund 4, 5082 Kaisten

Telefon: 062 874 24 70

E-Mail: info@tierlignadenhof.ch

Spenden: Raiffeisenbank Regio Laufenburg 5082 Kaisten, z.G. Stiftung Tierlignadenhof, Konto: CH94 8080 8001 3986 9592 6

www.tierlignadenhof.ch