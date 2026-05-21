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«Fricktaler Bibliothekarinnen empfehlen»

  21.05.2026 Fricktal

Nadja Soder,
Gemeindebibliothek Möhlin

Beatrice Salvioni
Malnata
Malnata ist ein eindringlicher Roman über Freundschaft, gesellschaftliche Zwänge und das Aufwachsen in schwierigen Verhältnissen. Im Mittelpunkt steht die junge Francesca, ...

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