Frauenpower bringt die Entscheidung

Unzählige Kinder und Jugendliche waren am letzten Samstag aktiv und voller Freude im Einsatz, um sich im Laufen, Springen und Werfen zu messen.

Lokale Ausscheidung des UBS Kids Cup in Stein wiederum ein voller Erfolg

Unzählige Kinder und Jugendliche waren am letzten Samstag aktiv und voller Freude im Einsatz, um sich im Laufen, Springen und Werfen zu messen.

Mindestens gleich viele Betreuende, Eltern und Fans trugen zu toller Stimmung im Rund bei. Diverse Teilnehmende empfahlen sich im Laufe des Wettkampfes für den Kantonalfinal am 22. August in Mutschellen, für andere kam der Sportspass vor dem Sieg. Am Schluss durften sich alle Kinder und Jugendliche als Gewinner:innen fühlen.

Der LV Fricktal konnte die 430 begeisterten Nachwuchssportler bei perfektem Wetter auf der Rundbahn in Stein begrüssen und durch die drei Leichtathletikdisziplinen führen. Die meisten von ihnen nutzten den Dreikampf, um ihre Fortschritte in Sachen Schnelligkeit, Sprungkraft und Wurftechnik zu untermauern oder weiterzuentwickeln – alles Fähigkeiten, die es in vielen verschiedenen Sportarten braucht.

Einige dürfen sich dank ihrer tollen Resultate im 60-m-Sprint, Weitsprung und Ballweitwurf berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme am Kantonalfinal machen und mit etwas Wettkampfglück sogar vom grossen Schweizer Final am 29. August im Stadion von Weltklasse Zürich, begleitet von Superstars, träumen. Nur zwei Tage zuvor findet in demselben Stadion das internationale Spitzen-Meeting «Weltklasse Zürich» statt.

Insbesondere mit ihren überzeugenden Wettkämpfen aufgefallen sind folgende Sportler, die somit beste Chancen auf einen Auftritt nicht nur in Mutschellen am Kantonalfinal, sondern auch in Zürich am Schweizerfinal haben: M7: Carl Hock, TV Kaisten, 684 Punkte; M8: Tim Stalder, Jugi Wittnau, 944 Punkte und beeindruckenden 3,73 m im Weitsprung; M9: Jayden Hasler, Jugi Hellikon, 1018; W10: Selena Maggiolini, STV Herznach, 1144; W11: Anja Meier, Jugend Zeihen, 1368; W12: Elin Stocker, LV Fricktal, 1706; M12: Rafael Gegeckas, Aarau, 1629; W14: Lina Caruso, TV Stein, 2022; M14: Leon Schmid, LV Fricktal, 2016 Punkte und 62,79 m im Ballwurf; M15: Quirin Treier, LV Fricktal, 2044, in allen Disziplinen top.

Die Rangliste ist unter www.ubskidscup.ch oder unter www.lv-fricktal.ch abrufbar. Die besten 35 pro Kategorie nach der letzten lokalen Ausscheidung qualifizieren sich für den Final nach Mutschellen. Man darf jetzt schon gespannt sein auf die weiteren Resultate – und wenn es dieses Jahr nicht klappt: Auch nächstes Jahr ergibt sich eine Chance für ein gutes Gelingen an der regionalen Ausscheidung UBS Kids Cup in Stein. (rp/)