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Frauenpower bringt die Entscheidung

  07.05.2026 Stein, Sport
Maximale Konzentration am Start zum 60 Meter Sprint. Foto: zVg
Maximale Konzentration am Start zum 60 Meter Sprint. Foto: zVg

Lokale Ausscheidung des UBS Kids Cup in Stein wiederum ein voller Erfolg

Unzählige Kinder und Jugendliche waren am letzten Samstag aktiv und voller Freude im Einsatz, um sich im Laufen, Springen und Werfen zu messen.

Mindestens gleich viele Betreuende, Eltern und Fans trugen ...

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