Fischessen der Pontoniere Schwaderloch

Die Schwaderlocher Pontoniere laden vom 15. bis 17. Mai zum 46. Mal zum Fischessen ein, ins (beheizte) Festzelt beim Vereinshaus direkt am Rhein zwischen Schwaderloch und Etzgen.

Die Aufbauarbeiten beginnen jeweils genau eine Woche vor Feststart. Vereinsmitglieder errichten die Festzelte, montieren Beleuchtungen, installieren Fischküche, Kaffeestube und Bar, stellen Bänke und Kühlschränke auf. Das Aufrichten der beiden 30-Meter- und des einen 24-Meter-Festzeltes ist stets ein Kraftakt, für die geübten Pontoniere jedoch kein Problem.

Es begann im Kleinen

1979 wurden die Fritteusen das erste Mal in Betrieb genommen. Was damals im Kleinen begann, hat sich Schritt für Schritt weiterentwickelt. Seit einigen Jahren werden die Fische nicht mehr vorfrittiert. Die gesamte Produktion, vom Präparieren des Rohfischs bis zur fertigen Portion, findet direkt und in einem Zuge in der beinahe «Showküche» neben dem Gästezelt statt. Damit konnte die Zubereitungszeit etwas verkürzt und, so hört man, die Qualität nochmals gesteigert werden.

Auch eine grosse Auswahl an Kaffee und Kuchen/Torten sowie der Barbetrieb am späteren Abend laden ein, am Rhein zu verweilen. Bei Bedarf können die Fische auch vor Ort abgeholt und nach Hause genommen werden. Eine separate Abholstation (Fisch Take Away) steht zur Verfügung. Am Sonntag, von 10.30 bis 11.30 Uhr, werden die Gäste zudem mit einem Frühschoppenkonzert der Musikgesellschaft Schwaderloch verwöhnt. Die Schwaderlocher Pontoniere freuen sich auf zahlreiche, hungrige Gäste. (mgt)