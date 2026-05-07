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Auto überschlug sich

  07.05.2026 Fricktal
Selbstunfall auf der Benkenstrasse. Foto: Polizei AG
Selbstunfall auf der Benkenstrasse. Foto: Polizei AG

Ein junger Automobilist verlor am Benken die Kontrolle über seinen Wagen, worauf sich dieser überschlug. Es blieb bei Blechschaden.

Der Selbstunfall ereignete sich am Samstag kurz nach 0.30 Uhr auf der Benkenstrasse oberhalb von Küttigen. Von der Passhöhe kommend, fuhr ...

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