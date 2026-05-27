Auf nächtlicher Diebestour festgenommen

Die Videoüberwachung eines Einfamilienhauses in Frick filmte am Dienstag, 26. Mai, kurz nach Mitternacht einen Unbekannten, der verdächtig umherschlich und sich an parkierten Autos zu schaffen machte. Von der Kamera alarmiert, riefen die Hausbewohner sogleich die Polizei.

Die Videoüberwachung eines Einfamilienhauses in Frick filmte am Dienstag, 26. Mai, kurz nach Mitternacht einen Unbekannten, der verdächtig umherschlich und sich an parkierten Autos zu schaffen machte. Von der Kamera alarmiert, riefen die Hausbewohner sogleich die Polizei.

Auf der Fahndung sichtete eine Patrouille der Regionalpolizei Oberes Fricktal in der Nähe einen Mann, der bei einem Haus in der Nähe gerade versuchte, mit einer Gartenschere das Schloss eines E-Bikes aufzubrechen. Er liess sich widerstandslos festnehmen. Beim Festgenommenen handelte es sich um einen 21-jährigen Ägypter, der als Asylbewerber in der Schweiz gemeldet und der zudem im Fahndungsregister ausgeschrieben ist. Die Kantonspolizei geht davon aus, dass er nach bekanntem Muster auf nächtlicher Diebestour war, und hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (mgt)