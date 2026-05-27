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Auf nächtlicher Diebestour festgenommen

  27.05.2026 Frick

Die Videoüberwachung eines Einfamilienhauses in Frick filmte am Dienstag, 26. Mai, kurz nach Mitternacht einen Unbekannten, der verdächtig umherschlich und sich an parkierten Autos zu schaffen machte. Von der Kamera alarmiert, riefen die Hausbewohner sogleich die Polizei.

Auf ...

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