IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

Die Dorfmetzg Gebr. Müller blickt auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück: Über 35 Jahre lang führten Urs Müller und Markus Müller das Traditionsgeschäft mit ...

Generationenwechsel bei der «Dorfmetzg Müller» in Stein

Die Dorfmetzg Gebr. Müller blickt auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurück: Über 35 Jahre lang führten Urs Müller und Markus Müller das Traditionsgeschäft mit grossem Engagement, handwerklichem Können und einem feinen Gespür für Qualität. In dieser Zeit wurde die Metzgerei zu einer festen Grösse im Dorf und weit darüber hinaus geschätzt.

Im Oktober 2025 traf ein schwerer Schicksalsschlag die Familie und das Unternehmen: Markus Müller verstarb unerwartet – ein ganz grosser Verlust, menschlich wie auch für den Betrieb. Sein grösster Wunsch war es jedoch stets, dass das Lebenswerk weitergeführt und in die Hände der nächsten Generation gelegt wird.

Ganz in diesem Sinne wurde am 1. März 2026 die Dorfmetzgerei Müller GmbH gegründet. Mit diesem Schritt hat die junge Generation die Verantwortung übernommen: Sarah Alig, Björn Müller und Deborah Müller führen die Metzgerei nun mit frischem Elan weiter. Mit grossem Stolz und Herzblut stellen sie sich dieser Aufgabe. Gleichzeitig empfinden sie eine tiefe Dankbarkeit dafür, dass sie über viele Jahre hinweg von Urs und Markus Müller lernen durften – sei es im handwerklichen Können, im täglichen Umgang mit der Kundschaft oder in der gelebten Leidenschaft für das Metzgerhandwerk.

Dieses wertvolle Wissen und die traditionellen Werte möchten sie bewahren und weitergeben, während sie gleichzeitig neue Ideen und Impulse einbringen. Mit grosser Zuversicht und Freude blicken sie in die Zukunft und setzen alles daran, die Erfolgsgeschichte der Dorfmetzgerei fortzuschreiben.

Die Dorfmetzgerei bleibt damit fest in Familienhand – getragen von Erfahrung, geprägt von Dankbarkeit und bereit für alles, was noch kommt.

Dorfmetzgerei Müller GmbH

Zürcherstrasse 31

4332 Stein

Tel. 062 873 00 13

www.muellerwurst.ch