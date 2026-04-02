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Sinfonische Ekstase

  02.04.2026 Rheinfelden
Der Cellist Christoph Croisé spielt den Solopart in Weinbergs «Fantasie». Foto: zVg
Der Cellist Christoph Croisé spielt den Solopart in Weinbergs «Fantasie». Foto: zVg

argovia philharmonic in Rheinfelden

Das Orchester argovia philharmonic ist diese Saison bereits zum zweiten Mal in Rheinfelden zu Gast – nun aber erstmals in der Stadtkirche St. Martin. Unter der Leitung seines neuen Chefdirigenten Josep Vicent bringt das Orchester drei ...

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