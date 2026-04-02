Sinfonische Ekstase

Das Orchester argovia philharmonic ist diese Saison bereits zum zweiten Mal in Rheinfelden zu Gast – nun aber erstmals in der Stadtkirche St. Martin. Unter der Leitung seines neuen Chefdirigenten Josep Vicent bringt das Orchester drei ...

argovia philharmonic in Rheinfelden

Das Orchester argovia philharmonic ist diese Saison bereits zum zweiten Mal in Rheinfelden zu Gast – nun aber erstmals in der Stadtkirche St. Martin. Unter der Leitung seines neuen Chefdirigenten Josep Vicent bringt das Orchester drei energiegeladene Werke zur Aufführung. Eröffnet wird das Konzert am Freitag, 24. April, mit Prokofjews 1. Sinfonie, der «Symphonie classique» – einem der humorvollsten Werke des 20. Jahrhunderts.

Mit Weinbergs «Fantasie» für Violoncello und Orchester geht es weiter. Den Solopart übernimmt der aus dem Kanton Aargau stammende Christoph Croisé. Er gilt als einer der vielseitigsten Cellisten seiner Generation. Zuletzt erklingt Beethovens 7. Sinfonie. Sie wird als seine optimistischste und erhabenste Sinfonie gesehen und besticht durch die rhythmische Energie und mitreissende Dynamik, wobei sich eine tänzerische und melodiöse Leichtigkeit durch das gesamte Werk zieht. Die Aufführung findet am Freitag, 24. April, ab 19.30 Uhr, in der Stadtkirche St. Martin in Rheinfelden statt. Eintrittskarten unter www.argoviaphil.ch oder unter 062 834 70 00, dienstags bis freitags von 14 bis 17 Uhr. (mgt)