PETER SCHMIDS FRICKTALER CHECK – AUFLÖSUNG

1. Die Studie des bfs.bern hielt fest, dass 84% der Bewohner*innen mit ...

Zeugnisse und andere Ungerechtigkeiten Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein? In einer Serie stellen wir Interessantes vor.

Zeugnisse und andere Ungerechtigkeiten

Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein?

In einer Serie stellen wir Interessantes vor.

1. Die Studie des bfs.bern hielt fest, dass 84% der Bewohner*innen mit dem Fricktal als Wohnregion sehr zufrieden oder zufrieden waren (Antwort b).

2. Der Anteil jüngerer Bewohner*innen, welche mit der Aussicht, Wohnraum zu erwerben, eher zufrieden oder zufrieden waren, betrug 32% (Antwort a).

Quelle: Fricktal, wo sich Wurzeln und Wachstum begegnen. Wohnen und Arbeiten im Fricktal – Schlussbericht. Gfs.bern, Mai 2024 (www.sisslerfeld.ch – Informationen).

Wir gratulieren Manuela Habiger aus Rheinfelden für die richtige Antwort und zum Gewinn des Einkaufsgutscheins über 50 Franken. (nfz)