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Leicht weniger Arbeitslose

  14.04.2026 Aargau

Bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren waren im März 2026 insgesamt 13 134 Personen als arbeitslos gemeldet. Dies sind 376 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent gesunken. Gegenüber dem Vorjahr hat sie um 0,1 Prozentpunkte ...

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