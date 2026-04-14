Leicht weniger Arbeitslose

Bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren waren im März 2026 insgesamt 13 134 Personen als arbeitslos gemeldet. Dies sind 376 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent gesunken. Gegenüber dem Vorjahr hat sie um 0,1 Prozentpunkte ...

Bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren waren im März 2026 insgesamt 13 134 Personen als arbeitslos gemeldet. Dies sind 376 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent gesunken. Gegenüber dem Vorjahr hat sie um 0,1 Prozentpunkte zugenommen. Schweizweit nahm die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte ab und lag bei 3,1 Prozent. Auch im Fricktal ist die Arbeitslosenquote zurückgegangen. Im Bezirk Laufenburg gegenüber dem Vormonat von 3,1 auf 2,9 und im Bezirk Rheinfelden von 3,6 auf 3,5 Prozent. (nfz)