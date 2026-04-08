Kommendes Wochenende geht in den Räumlichkeiten der Lützelschwab AG in Möhlin die Ausstellung «Kunst in der Werkstatt» über die Bühne. Die Gastgeberinnen und Ausstellerinnen Gabriela Lützelschwab (Bilder/Druckgrafik) und Danja Lützelschwab ...

Kommendes Wochenende geht in den Räumlichkeiten der Lützelschwab AG in Möhlin die Ausstellung «Kunst in der Werkstatt» über die Bühne. Die Gastgeberinnen und Ausstellerinnen Gabriela Lützelschwab (Bilder/Druckgrafik) und Danja Lützelschwab (Druckgrafik) konnten diverse Aussteller aus der Region gewinnen. Vernissage der Kunstausstellung ist am Freitag, 10. April, von 19 bis 22 Uhr. Am Samstag (13 bis 19 Uhr) und am Sonntag (13 bis 17 Uhr) ist die Ausstellung ebenso geöffnet. (mgt)

www.kunst-in-der-werkstatt.ch