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Kunst in der Werkstatt

  08.04.2026 Möhlin

Kommendes Wochenende geht in den Räumlichkeiten der Lützelschwab AG in Möhlin die Ausstellung «Kunst in der Werkstatt» über die Bühne. Die Gastgeberinnen und Ausstellerinnen Gabriela Lützelschwab (Bilder/Druckgrafik) und Danja Lützelschwab ...

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