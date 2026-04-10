IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL10.04.2026 Fricktal
Willkommen in der SEHWERKSTATT !
Ihrem neuen Familienoptiker in Rheinfelden.
Wer wir sind: (v.l.n.r.) Anika Dombrowa, Laura Rohde und Susanne Frei.
Was wir bieten:
• Beratung in familiärer Atmosphäre
• Individualität, und ...
Willkommen in der SEHWERKSTATT !
Ihrem neuen Familienoptiker in Rheinfelden.
Wer wir sind: (v.l.n.r.) Anika Dombrowa, Laura Rohde und Susanne Frei.
Was wir bieten:
• Beratung in familiärer Atmosphäre
• Individualität, und zwar GROSS geschrieben, von klein bis gross, jung bis alt
• Spezialisierung auf visuelle Sehentwicklung und Kinderoptometrie
• Mobiler Optikerservice für mobilitätseingeschränkte Personen inkl. Sehtest in gewohnter Umgebung
Gutes Sehen und etwas Gutes tun – das liegt uns besonders am Herzen. Profitieren Sie jetzt von attraktiven Fixpreisen auf Sonnenbrillen mit Sehstärke.
Und das Schönste: Für jede verkaufte Sonnenbrille mit Sehstärke spenden wir 10.– Franken an die Stiftung «Viso Parents». Diese Aktion dauert noch bis Ende August. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die perfekte Sonnenbrille für sonnige Tage zu finden!
Laura Rohde – Optik für die ganze Familie
Baslerstrasse 40, 4310 Rheinfelden
Tel. 061 811 44 40,
info@sehwerkstatt.ch
www.sehwerkstatt.ch