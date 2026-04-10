IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

Was wir bieten: • Beratung in familiärer Atmosphäre • Individualität, und ...

Wer wir sind: (v.l.n.r.) Anika Dombrowa, Laura Rohde und Susanne Frei.

Willkommen in der SEHWERKSTATT ! Ihrem neuen Familienoptiker in Rheinfelden.

Willkommen in der SEHWERKSTATT !

Ihrem neuen Familienoptiker in Rheinfelden.

Wer wir sind: (v.l.n.r.) Anika Dombrowa, Laura Rohde und Susanne Frei.

Was wir bieten:

• Beratung in familiärer Atmosphäre

• Individualität, und zwar GROSS geschrieben, von klein bis gross, jung bis alt

• Spezialisierung auf visuelle Sehentwicklung und Kinderoptometrie

• Mobiler Optikerservice für mobilitätseingeschränkte Personen inkl. Sehtest in gewohnter Umgebung

Gutes Sehen und etwas Gutes tun – das liegt uns besonders am Herzen. Profitieren Sie jetzt von attraktiven Fixpreisen auf Sonnenbrillen mit Sehstärke.

Und das Schönste: Für jede verkaufte Sonnenbrille mit Sehstärke spenden wir 10.– Franken an die Stiftung «Viso Parents». Diese Aktion dauert noch bis Ende August. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die perfekte Sonnenbrille für sonnige Tage zu finden!

Laura Rohde – Optik für die ganze Familie

Baslerstrasse 40, 4310 Rheinfelden

Tel. 061 811 44 40,

info@sehwerkstatt.ch

www.sehwerkstatt.ch