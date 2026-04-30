IM RAMPENLICHT REGION – AARGAU

Was braucht eine Region, damit ihre Bevölkerung auch morgen gut versorgt ist? Am OMNIA Standort in Möhlin hat man eine klare Antwort darauf: ...

OMNIA Physio & Flying Physios | Physio Pneumologie in Möhlin

Vielseitig. Vernetzt. Zukunftsgerichtet.

Was braucht eine Region, damit ihre Bevölkerung auch morgen gut versorgt ist? Am OMNIA Standort in Möhlin hat man eine klare Antwort darauf: Physiotherapie, die zu den Menschen kommt. Spezialisierte Atemtherapie. Und eine Vision, die weit über die Praxistür hinausgeht.

Mitten in einer sich verändernden Gesellschaft

Die Bevölkerung wird älter, Bewegungsarmut nimmt zu, und Erkrankungen der Atemwege nehmen zu. Klimaveränderungen, Feinstaub und eine wachsende Zahl an Allergiker:innen stellen das Gesundheitssystem vor neue Herausforderungen. Auch die digitale Welt hinterlässt ihre Spuren: Immer mehr Menschen, besonders Kinder und Jugendliche, kämpfen mit den Folgen von Bewegungsmangel und erhöhtem Stress. Diese Entwicklungen verlangen nach einer Gesundheitsversorgung, die nicht reagiert, sondern vorausdenkt.

Ein Standort, drei Stärken

In Möhlin verbindet OMNIA Physio & Flying Physios und OMNIA Physio Pneumologie unter einem Dach. Die Physiotherapie begleitet Patient:innen bei Verletzungen, Operationen und chronischen Beschwerden (z.B. des Beckenbodens). Die Flying Physios bringen die Behandlung direkt nach Hause, zu Menschen, die nicht in die Praxis kommen können. Und die Physio Pneumologie ist auf Atemwegserkrankungen spezialisiert und schliesst damit eine Lücke in der regionalen Versorgung.

Eng vernetzt arbeitet das Team mit Hausärzt:innen, Gynäkolog:innen, Zahnärzt:innen und Lungenspezialist:innen sowie mit stationären Betrieben wie dem Kantonsspital Aarau, dem Gesundheitszentrum Fricktal, der Reha und der Klinik Barmelweid. So wird sichergestellt, dass Patient:innen in jeder Phase ihrer Behandlung kompetent begleitet werden.

Vernetzung als Grundlage für die Zukunft

Die Gesundheitsstrategie 2030 zeigt klar, wohin die Reise geht: Integrierte, vernetzte Versorgung wird wichtiger denn je. In Möhlin wird diese Idee bereits gelebt und weitergedacht. Eine «Plattform Gesundheit Möhlin» soll in den kommenden Jahren Form annehmen und lokale Akteure aus Medizin, Pflege, Schule und Komplementärtherapie zusammenbringen. Ziel ist eine koordinierte Versorgung, die ältere Menschen in ihrer Selbstständigkeit zu Hause unterstützt und Kinder in ihrer Bewegungsund Lernfähigkeit fördert.

In die Zukunft investieren: Ausbildung junger Fachkräfte

Ein weiteres Ziel des Standorts Möhlin ist der Aufbau als anerkannter Ausbildungsbetrieb für Physiotherapie. Wer junge Fachkräfte ausbildet, sichert nicht nur die eigene Zukunft, sondern stärkt die gesamte regionale Gesundheitsversorgung. OMNIA sieht sich dabei nicht nur als Arbeitgeber, sondern als Mitgestalter eines Berufsfelds, das mehr Nachwuchs braucht.

OMNIA

Physio & Flying Physios

OMNIA Physio Pneumologie

Bachstrasse 10 | 4313 Möhlin

moehlin@omnia-physio.ch | omnia-physio.ch