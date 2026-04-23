Grosse Beteiligung und glückliche Gewinner

Grosse Beteiligung und glückliche Gewinner23.04.2026 Fricktal
Die Fricktaler beteiligten sich f leissig am Oster-Rätsel der Neuen Fricktaler Zeitung vom 2. April. Über 230 Postkarten und E-Mails fanden den Weg in die Redaktion. Das richtige Lösungswort lautet: «Schokoladenhasenparade».
Je ein Gutschein des «Gewerbe ...
Die Fricktaler beteiligten sich f leissig am Oster-Rätsel der Neuen Fricktaler Zeitung vom 2. April. Über 230 Postkarten und E-Mails fanden den Weg in die Redaktion. Das richtige Lösungswort lautet: «Schokoladenhasenparade».
Je ein Gutschein des «Gewerbe Region Frick-Laufenburg» im Wert von 20 Franken geht an: Roland Agustoni, Rheinfelden; Beat Burri, Möhlin; Esther Fankhauser, Densbüren; Irene Hasler, Augst; Sabine Laub, Zeiningen; Thomas Lenzin, Herznach; Denise Rebmann, Schupfart; Ernst Schmid, Ueken; Almut Vögeli, Stein; Frieda Zeugin, Gipf-Oberfrick. (nfz)
Die NFZ gratuliert den Gewinnerinnen und Gewinnern.