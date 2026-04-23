Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Grosse Beteiligung und glückliche Gewinner

  23.04.2026 Fricktal

Die Fricktaler beteiligten sich f leissig am Oster-Rätsel der Neuen Fricktaler Zeitung vom 2. April. Über 230 Postkarten und E-Mails fanden den Weg in die Redaktion. Das richtige Lösungswort lautet: «Schokoladenhasenparade».

Je ein Gutschein des «Gewerbe ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote