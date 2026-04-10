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Geschichten vom TIERLIGNADENHOF KAISTEN

  10.04.2026 Fricktal

Nala
Vor einer Woche waren wir mit unserem Meerschweinchen Mrs. Higgins beim Tierarzt. Sie hatte nach einer Auseinandersetzung ein trübes Auge, welches wir unserem Tierarzt zeigen wollten. Als wir also im Warteraum waren, kam eine Assistentin auf uns zu. Die Katze Nala ...

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