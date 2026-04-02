GELUNGENER SAISONAUFTAKT FÜR DEN DTV UND TV WÖLFLINSWIL

Kürzlich fand in Gipf-Oberfrick die Hallen-Leichtathletik-Mannschaftsmeisterschaft (LMM) statt. In verschiedenen Disziplinen traten die Teams gegeneinander an. Insgesamt acht Mannschaften aus Wölflinswil starteten. Besonders erfolgreich war die U20 Mixed. Sie wurden Erste. Auch bei den ...

Kürzlich fand in Gipf-Oberfrick die Hallen-Leichtathletik-Mannschaftsmeisterschaft (LMM) statt. In verschiedenen Disziplinen traten die Teams gegeneinander an. Insgesamt acht Mannschaften aus Wölflinswil starteten. Besonders erfolgreich war die U20 Mixed. Sie wurden Erste. Auch bei den U20-Männern konnten gleich zwei Podestplätze gefeiert werden, der 1. sowie der 3. Rang. In der Kategorie Aktive Mixed erreichte Wölflinswil den starken 2. Platz, auch die aktiven Männer holten den 2. Rang. (mgt)