GELUNGENER SAISONAUFTAKT FÜR DEN DTV UND TV WÖLFLINSWIL

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  02.04.2026 Wölflinswil, Sport
Foto: zVg
Foto: zVg

Kürzlich fand in Gipf-Oberfrick die Hallen-Leichtathletik-Mannschaftsmeisterschaft (LMM) statt. In verschiedenen Disziplinen traten die Teams gegeneinander an. Insgesamt acht Mannschaften aus Wölflinswil starteten. Besonders erfolgreich war die U20 Mixed. Sie wurden Erste. Auch bei den ...

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