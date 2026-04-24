«Fricktaler Bibliothekare empfehlen»

Wie wäre das Leben verlaufen, hätte man einmal eine andere Entscheidung getroffen. Die Hauptfigur in diesem Roman ist Toni, welche mit ihrem Partner in der Stadt lebt und sich ...

Nicole Prions

Bibi Laufenburg

Anne Sauer

Im Leben nebenan

Wie wäre das Leben verlaufen, hätte man einmal eine andere Entscheidung getroffen. Die Hauptfigur in diesem Roman ist Toni, welche mit ihrem Partner in der Stadt lebt und sich sehnlichst ein Kind wünscht. Eines Morgens wacht sie in ihrem Heimatdorf in einem völlig anderen Leben auf. Sie ist verheiratet mit ihrer Jugendliebe und Mutter eines Babys.

Der Roman springt zwischen den beiden Versionen des Lebens und zeigt die jeweiligen Herausforderungen, Sehnsüchte und Unsicherheiten. Die inneren Konflikte sind greifbar und authentisch. Man fühlt sich schnell mit den Figuren verbunden. Ein Buch, das noch lange im Kopf bleibt.

Ildikó von Kürthy

Morgen kann kommen

Ruth lebt ein extravagantes Leben im Schatten ihres berühmten Ehemannes, dem Schauspieler Karl Westphal und hat weder Figurnoch Geldprobleme. Das Einzige, was ihr fehlt, ist ein eigenes Kind. Doch dazu ist es nun zu spät. Erstens weil sie die fünfzig bereits überschritten hat und zweitens, weil ihr Mann eine Auszeit verlangt hatte. Ihre perfekte Scheinwelt kommt ins bröckeln. Als sie dann per Zufall auf ein verdächtiges Foto von ihrem Mann stösst, lässt sie alles stehen und liegen und flieht zu dem einzigen Ort, wo sie sich jemals richtig zuhause gefühlt hat: zum Haus ihrer Grosseltern. Dort trifft sie auf ihre Schwester Maria, die ihr vor 15 Jahren genau den Mann ausspannen wollte, der Ruth nun zu betrügen scheint.

Ildikó von Kürthys Schreibweise ist wunderbar locker und amüsant, trotz den ernsten Themen wie Narzissmus und Selbstaufgabe.

Knut Diers

Ein Fluss, zwei Städte, eine Seele

Zwei Städte, zwei Länder – und ein Burgschreiber mittendrin Grüezi und willkommen in Laufenburg – der Stadt, die zweimal existiert. Hier Deutsche, da Schweizer – getrennt durch den Rhein, vereint im Herzen: Laufenburger sind Grenzgänger mit Herz.

Reiseschriftsteller Knut Diers ist als Burgschreiber tief in das doppelte Stadtleben eingetaucht. Er entdeckte Menschen, die Brücken bauen, Traditionen, die verbinden, und Augenblicke, die bleiben. Mal heiter, mal nachdenklich, immer mit Herz und einem Schuss Ironie erzählt er von Waldgeistern, Wanderern und Wortliebhabern, von Visionären und Vogelstimmen, von Feuerwehren, Demokratie und Energie.

Entstanden ist ein literarischer Grenzgang zwischen Baden und Aargau zum Schmunzeln, Staunen und Wiederkommen.

www.laufenburg.biblioweb.ch

«Fricktaler Bibliothekare empfehlen» erscheint einmal im Monat.