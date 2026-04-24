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«Fricktaler Bibliothekare empfehlen»

  24.04.2026 Fricktal

Nicole Prions
Bibi Laufenburg

Anne Sauer
Im Leben nebenan

Wie wäre das Leben verlaufen, hätte man einmal eine andere Entscheidung getroffen. Die Hauptfigur in diesem Roman ist Toni, welche mit ihrem Partner in der Stadt lebt und sich ...

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