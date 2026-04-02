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Finden Sie die Osterhasen

  02.04.2026 Fricktal

In dieser Ausgabe hat die NFZ 22 Osterhasen mit je einem Buchstaben versteckt. Die Buchstaben ergeben in der Reihenfolge der Seiten das Lösungswort. Senden Sie uns das Lösungswort bis am Freitag, 10. April 2026, an: Redaktion Neue Fricktaler Zeitung, Baslerstrasse 10, 4310 Rheinfelden ...

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