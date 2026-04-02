Finden Sie die Osterhasen

In dieser Ausgabe hat die NFZ 22 Osterhasen mit je einem Buchstaben versteckt. Die Buchstaben ergeben in der Reihenfolge der Seiten das Lösungswort. Senden Sie uns das Lösungswort bis am Freitag, 10. April 2026, an: Redaktion Neue Fricktaler Zeitung, Baslerstrasse 10, 4310 Rheinfelden ...

In dieser Ausgabe hat die NFZ 22 Osterhasen mit je einem Buchstaben versteckt. Die Buchstaben ergeben in der Reihenfolge der Seiten das Lösungswort. Senden Sie uns das Lösungswort bis am Freitag, 10. April 2026, an: Redaktion Neue Fricktaler Zeitung, Baslerstrasse 10, 4310 Rheinfelden oder per E-Mail an redaktion@nfz.ch. Das Los entscheidet unter den richtigen Einsendungen. Zu gewinnen gibt es Gutscheine vom Gewerbe Region Frick-Laufenburg (Geref). Die NFZ wünscht viel Glück und Spass. (nfz)