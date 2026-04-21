EIERLESEN WEGENSTETTEN

Am vergangenen Sonntag, 19. April, durften die Jugendförderung und der Turnverein Wegenstetten das Eierlesen durchführen. Dabei trat die Mannschaft «Sommer» gegen den «Winter» an. Bis zuletzt war es ein Kopf an Kopf rennen, welches der «Sommer» mit einem ...

Am vergangenen Sonntag, 19. April, durften die Jugendförderung und der Turnverein Wegenstetten das Eierlesen durchführen. Dabei trat die Mannschaft «Sommer» gegen den «Winter» an. Bis zuletzt war es ein Kopf an Kopf rennen, welches der «Sommer» mit einem Schlussspurt für sich entscheiden konnte.

Nach dem gelungenen Wettkampf durften sich alle beim Eierschmaus sowie am feinen Kuchenbuffet stärken. Ein grosses Dankeschön geht an alle, die uns unterstützt haben und natürlich an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. (mgt)