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EIERLESEN WEGENSTETTEN

  21.04.2026 Wegenstetten
Foto: zVg
Foto: zVg

Am vergangenen Sonntag, 19. April, durften die Jugendförderung und der Turnverein Wegenstetten das Eierlesen durchführen. Dabei trat die Mannschaft «Sommer» gegen den «Winter» an. Bis zuletzt war es ein Kopf an Kopf rennen, welches der «Sommer» mit einem ...

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