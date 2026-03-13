Weichen für die Zukunft gestellt

Die Mitglieder des grenzüberschreitenden Tennis-Clubs Kraftwerk Laufenburg (TC KWL) haben an ihrer Clubversammlung weitreichende Massnahmen zur Zukunftssicherung des Vereins gefasst.

Neben der beschlossenen Erhöhung der Mitgliederbeiträge sorgte auch die künftige Ausgestaltung der Vorstandsarbeit für rege Diskussionen.

«Wir müssen den Verein und dessen Strukturen neu denken», begründete TC KWL-Präsident Christoph Grenacher (Ittenthal) den Antrag des Vorstandes zur Etablierung einer teilfinanzierten Geschäftsstelle: Die Vereinsführung werde immer anspruchsvoller, weil verständlicherweise die Ansprüche der zahlenden Mitglieder erfüllt werden müssten, anderseits die Bereitschaft, sich zum Gemeinwohl einzusetzen und Vorstandsämter zu übernehmen, immer stärker abnehme. Der TC KWL verfolgt daher seit einiger Zeit das Modell, dass nicht mehr nur einzelne Vorstandsmitglieder für einen Teilbereich zuständig sind, sondern ein Team aus mehreren Personen, das gemeinsam Verantwortung übernimmt: Nicht ein Spielleiter, der alles allein stemmt – sondern eine Spielkommission; nicht eine Person, die Anlässe organisiert – sondern ein Eventteam, das bereits heute grossartige Arbeit leistet.

Dieses praxisbewährte Modell soll nun auch für die administrative Verwaltung des Vereins angewandt werden. Entgegen dem Vorstandsvorschlag, der die Etablierung einer teilfinanzierten und personell fix zugeordneten Geschäftsleitung vorgeschlagen hatte, wurde die Vereinsspitze zuhanden einer nächsten Versammlung beauftragt, auch für die Geschäftsleitung einen Teamvorschlag zu erarbeiten und als erstes die exakten Aufgaben dieser Gruppe zu definieren, welche die zahlreichen Aufgaben übernehmen soll, die bis auf weiteres von Administrator Daniel Lüscher (Herznach) engagiert und zuverlässig erledigt werden: Von der Mitgliederadministration über die Finanzen, die Koordination der Helfereinsätze bis hin zu technischem Support bei der Infrastruktur und Aufgaben im Bereich der Kommunikation und des Sponsorings.

Erhöhung der Mitgliederbeiträge

Zu einigen Diskussionen führte auch der Antrag, die Mitgliederbeiträge moderat anzuheben. Dabei ging es nicht so sehr um die grundsätzliche Erhöhung, sondern vielmehr darum, ob nicht eine blosse zusätzliche Gebühr für die Hallennutzung zielführender sei, um den Zugang zu der in der Winterzeit von den mittlerweile gegen 180 Club-Mitgliedern stark frequentierten Halle zu erleichtern. Schliesslich wurde einer pauschalen Erhöhung der Mitgliederbeiträge zugestimmt, der Vorstand aber gleichzeitig beauftragt, Vorschläge für eine zusätzliche Hallengebühr zu evaluieren.

Unbestritten waren der Vorstandsantrag zur Bildung einer Projektgruppe, die ein Programm zur Jugendförderung beim TC KWL entwickeln soll, die Genehmigung der Jahresrechnung 2025 und des Budgets 2026 sowie die Anpassung bzw. Überarbeitung der Statuten, mit der die Transparenz, Ethik und Vereinsführung gestärkt wird und die den Prinzipien von Fairness, Gleichstellung und Kinderschutz stärker Rechnung trägt.

Bei den fälligen Vorstandswahlen kam es zu einer Mutation: Anstelle des bisherigen Spielleiters Philippe Bössenrodt (Bad Bellingen), der in den letzten beiden Jahren die Spielkommission im Vorstand vertrat, wurde neu Timo Herbstritt (Albbruck) gewählt. Die bisherigen Vorstandsmitglieder, A ktuarin A lexandra Novosel (Oeschgen), Administrator Daniel Lüscher (Herznach) und Präsident Christoph Grenacher (Ittenthal) wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Als nächstes bietet der Tennis-Club Kraftwerk Laufenburg (TC KWL) am 28./29. März einen Tag der offenen Tür, ehe am 10. April zum Outdoor-Saisonauftakt zum zweiten Mal das TC KWL Open auf der Anlage beim Kraftwerk Laufenburg startet. Kurse für Senioren (in Zusammenarbeit mit Pro Senectute), die Turnier-Teilnahme von vier Teams beim Interclub und der Ferienspass für Schulkinder in den Sommerferien finden alle noch vor dem Highlight der diesjährigen Saison statt, den Laufenburger Stadtmeisterschaften vom 19. bis 30. August auf der Anlage des TC KWL, bei dem sich Spielerinnen und Spieler beider in Laufenburg beheimateten Tennisclubs messen. (mgt)

www.tckwl.ch