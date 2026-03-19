Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Die NFZ sucht Oster-Kinderzeichnungen

  19.03.2026 Fricktal
Wir freuen uns auf zahlreiche Zeichnungen. Zeichnung: zVg
Wir freuen uns auf zahlreiche Zeichnungen. Zeichnung: zVg

Liebe Mädchen und Buben, Ostern steht vor der Türe. Greift zu Stift, Pinsel, Farben und Papier, lasst eurer Fantasie freien Lauf. Zeigt uns euren Osterhasen, Ostereier, Osternest etc. Die Neue Fricktaler Zeitung freut sich über viele kreative Kunstwerke und wird einen Teil davon in ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote