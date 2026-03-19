Wildtieren auf der Spur

Diese Woche startet das Projekt «Wilde Nachbarn Aargau». Auf der neu gegründeten Plattform «aargau.wildenachbarn.ch» können Wildtierbeobachtungen aus dem ganzen Kanton gemeldet werden. Die Meldungen aus der Bevölkerung sollen Igel, Eichhörnchen, ...

Diese Woche startet das Projekt «Wilde Nachbarn Aargau». Auf der neu gegründeten Plattform «aargau.wildenachbarn.ch» können Wildtierbeobachtungen aus dem ganzen Kanton gemeldet werden. Die Meldungen aus der Bevölkerung sollen Igel, Eichhörnchen, Feuersalamander und weitere Tiere sichtbarer machen und dabei helfen, die Natur vor der Haustüre besser kennenzulernen und gezielt zu fördern. Jurahöhen, ausgedehnte Waldgebiete sowie Auenlandschaften entlang von Aare, Reuss, Limmat und Rhein bieten zahlreichen Wildtierarten ein Zuhause. Dennoch ist das Wissen über deren Vorkommen und Verbreitung noch lückenhaft. «Wilde Nachbarn Aargau» will diese Wissenslücken schliessen, indem gemeinsam mit der Bevölkerung systematisch Beobachtungsdaten von Wildtieren gesammelt werden. (mgt/nfz)