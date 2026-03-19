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Wildtieren auf der Spur

  19.03.2026 Aargau

Diese Woche startet das Projekt «Wilde Nachbarn Aargau». Auf der neu gegründeten Plattform «aargau.wildenachbarn.ch» können Wildtierbeobachtungen aus dem ganzen Kanton gemeldet werden. Die Meldungen aus der Bevölkerung sollen Igel, Eichhörnchen, ...

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