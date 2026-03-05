Weichen für die Zukunft gestellt

Generalversammlung des Turnvereins Sulz

104 Personen, darunter Mitglieder und geladene Gäste, nahmen in der Turnhalle Sulz an der 116. GV des TV Sulz teil. Die erfreulich hohe Beteiligung zeigte das grosse Interesse und den starken Zusammenhalt im Verein. Gemeinsam blickte man auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurück. Es durften sechs neue Mitturner sowie zwei neue Aktivmitglieder aufgenommen werden. Damit setzt sich die erfreuliche Entwicklung des Vereins fort.

Im Vorstand kommt es zu mehreren personellen Veränderungen. Mit grossem Dank verabschiedet wurden Dave Obrist und Jeffrey Rüede, die über viele Jahre hinweg engagiert mitwirkten und mit ihrem grossen Einsatz viel zum Vereinsleben beigetragen haben. Ebenfalls verabschiedet wurde Sacha Renevey aus der Technischen Kommission. Er engagierte sich im Saisonbetrieb und bei den sportlichen Aufgaben des Vereins und leistete damit einen wichtigen Beitrag zum aktiven Turngeschehen. Der Verein bedankt sich bei allen drei Funktionären für ihren wertvollen und langjährigen Einsatz. Die Aufgaben von Sacha Renevey übernimmt neu Mauro Schraner. Die beiden freigewordenen Vorstandssitze werden künftig von Severin Obrist und Janis Stäuble besetzt.

Die Generalversammlung gestaltete sich über den ganzen Abend hinweg sehr kurzweilig. Bereits vor dem offiziellen Teil wurden die Anwesenden mit einem feinen Nachtessen verwöhnt. Zahlreiche Ehrungen sorgten für besondere Momente, wobei insbesondere die spannenden Berichte über frühere Zeiten auf grosses Interesse stiessen.

Der Verein darf auf eine sehr erfolgreiche Saison zurückblicken. Es wurde wiederum fleissig trainiert und im Januar ging mit der Turnershow das grosse Highlight erfolgreich über die Bühne. Bereits am 3. März starteten die Saisontrainings, welche erneut gemeinsam mit der Damenriege durchgeführt werden.

Ein wichtiges Traktandum war die Abstimmung über die mögliche Organisation des Fricktalercups im Jahr 2028 oder zu einem späteren Zeitpunkt. Die Versammlung sprach sich klar dafür aus, dieses Vorhaben zu prüfen und beim Kreisturnverband Fricktal zu beantragen.

Der Abend klang in geselliger Runde aus. Bis in die frühen Morgenstunden wurde angeregt diskutiert, gejasst und getrunken. (mgt)