PETER SCHMIDS FRICKTALER CHECK – AUFLÖSUNG

PETER SCHMIDS FRICKTALER CHECK – AUFLÖSUNG20.03.2026 Fricktal
Die Tollkühnen in ihren fliegenden Kisten
Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein?
In einer Serie stellen wir Interessantes vor.
1. Die sich ausbreitende Industrie benötigte ...
Die Tollkühnen in ihren fliegenden Kisten
Wie gut kennen Sie sich in unserer Region aus? Geografisch? Historisch? Allgemein?
In einer Serie stellen wir Interessantes vor.
1. Die sich ausbreitende Industrie benötigte den Platz auf dem Sissler Feld (a).
2. Die Fricktaler Motorfluggruppe fand ihr neues Zuhause in Schupfart (c).
Wir gratulieren Edith Aeschbacher aus Laufenburg für die richtige Antwort und zum Gewinn des Einkaufsgutscheins über 50 Franken. (nfz)