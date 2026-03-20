Musik zum Anfassen und Ausprobieren

Am Sonntag, 29. März, lädt die Musikschule Unteres Fricktal zwischen 10 und 14 Uhr zum Grossanlass «Erlebnis Musik» neu in den Kurbrunnenareal in Rheinfelden ein. Alle Instrumente können unter Anleitung von diplomierten Lehrpersonen ...

Grossanlass im Kurbrunnen

Am Sonntag, 29. März, lädt die Musikschule Unteres Fricktal zwischen 10 und 14 Uhr zum Grossanlass «Erlebnis Musik» neu in den Kurbrunnenareal in Rheinfelden ein. Alle Instrumente können unter Anleitung von diplomierten Lehrpersonen ausprobiert werden – Hören, Staunen und gleich selbst Spielen sind herzlich willkommen. Die Stadtmusik Rheinfelden sorgt mit einem gemütlichen Musik-Beizli für Verpf legung, während Konzertspots von Schülerinnen und Schülern Einblicke in die vielfältigen Orchester und Bands der Musikschule geben.

Für die jüngsten Besucherinnen und Besucher gibt es eine besondere Entdeckungsreise durch die Instrumentenwelt – mit kleinen Überraschungen, die den Tag noch unvergesslicher machen. (mgt)

Weitere Informationen unter www.erlebnis-musik.ch oder auf der Website der Musikschule www.mu-uf.ch