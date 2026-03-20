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Musik zum Anfassen und Ausprobieren

  20.03.2026 Rheinfelden
Viele verschiedene Instrumente können ausprobiert werden. Foto: zVg
Viele verschiedene Instrumente können ausprobiert werden. Foto: zVg

Grossanlass im Kurbrunnen

Am Sonntag, 29. März, lädt die Musikschule Unteres Fricktal zwischen 10 und 14 Uhr zum Grossanlass «Erlebnis Musik» neu in den Kurbrunnenareal in Rheinfelden ein. Alle Instrumente können unter Anleitung von diplomierten Lehrpersonen ...

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