Klein – aber oho!

Die drei U11-Teams von Volley Möhlin blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück. Marina Wunderlin, Joëlle Scheuchzer, Ladina Bargetzi, Chiara Maiorana und Dana Waldburger sind die Trainerinnen der Jüngsten des Vereins, die sich von Turnier zu Turnier steigern.

Die drei U11-Teams von Volley Möhlin blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück. Marina Wunderlin, Joëlle Scheuchzer, Ladina Bargetzi, Chiara Maiorana und Dana Waldburger sind die Trainerinnen der Jüngsten des Vereins, die sich von Turnier zu Turnier steigern.

Die Resultate von den Spieltagen in Seengen, Frick, Schönenwerd und Würenlingen sind sehr erfreulich. An allen Turnieren durften die jungen Volleyballerinnen Siege feiern, mussten aber auch lernen, mit Niederlagen umzugehen. Im letzten Frühling startete das Trainerteam mit sechzehn motivierten Spielerinnen in die Saison. Es waren viele Spielerinnen aus dem vorherigen Volleyballjahr dabei, aber auch ein paar Neuzugänge. In den Trainings montags und mittwochs wurden die technischen und taktischen Grundlagen erlernt und gefestigt. Spiel und Spass kam in den Trainings aber auch nie zu kurz. So erleben die Kinder einen spielerischen Einstieg in den Volleyballsport.

Mit viel Freude auf dem Feld

Die Nachwuchstalente traten im Oktober zu ihrem ersten Turnier in Seengen an. Für einige Spielerinnen war es der erste Wettkampf und sie mussten sich zuerst an die neue Situation gewöhnen. Trotz grosser Nervosität zu Beginn der Spiele, erlebten alle Teams ein erfolgreiches, erstes Turnier. Mit grosser Begeisterung und hoch motiviert ging es dann an die weiteren Turniere im November in Frick und Schönenwerd sowie im Januar nach Würenlingen.

Nun können die U11-Teams stolz auf vier erfolgreiche Turniere zurückblicken. Bei den Wettkämpfen ist Volley Möhlin jeweils mit drei verschiedenen Teams in unterschiedlichen Kategorien vertreten. So können alle Mädchen in einer ihrem Alter und Niveau angepassten Spielform eingesetzt werden. Das Team Möhlin 3a belegt kantonal derzeit sogar den zweiten Rang und darf am 21. März an den Aargauer Meisterschaften in Zofingen um die Medaillen kämpfen! Zuvor geht es aber am kommenden Sonntag noch ans Turnier in die Engerfeldhalle in Rheinfelden. Die Spielerinnen und ihr Trainerteam freuen sich darauf, ihr Können nochmals unter Beweis zu stellen und schöne Punkte bejubeln zu dürfen. (mgt)