IM RAMPENLICHT REGION – FRICKTAL

Mit Joya Schuhen schmerzfrei durchs Leben

Fersensporn, Knieprobleme, Rückenschmerzen: Das Leben hinterlässt seine Spuren. Doch Schmerzen in Füssen, Rücken und Gelenken müssen nicht sein: Joya Schuhe schenken dir deine Lebensqualität zurück.

Das Geheimnis der Joya Schuhe liegt in der Sohle. Schon deren Name klingt verheissungsvoll: FOREVERFOAM®. Dahinter steckt die innovative Schweizer Sohlentechnologie: Langlebiger, weich-elastischer PU-Schaum verwandelt harte und flache Böden in einen federnden, weichen Untergrund. Dank der perfekten Balance zwischen Federung und Stabilität wird der Druck auf Füsse, Knie und Rücken reduziert, und bestehende Schmerzen werden bei jedem Schritt gelindert.

Glückliche Füsse, glückliche Umwelt

FOREVERFOAM® kombiniert zwei entscheidende Funktionen der Gelenke und Füsse einerseits, Aktivierung der Muskulatur und Stärkung der Wirbelsäule andererseits. Das hochwertige, dichte Sohlenmaterial schützt den Bewegungsapparat viel besser, als dies herkömmliche Schuhe können – und hält darüber hinaus bei Labortests bis zu dreimal länger als herkömmliche Materialien. Karl Müller IV, Co-CEO von Joya erklärt: «Nachhaltigkeit fängt mit Langlebigkeit an. Ein Schuh, der Jahre hält, ist nicht nur gesundheitsschonend, sondern auch umweltfreundlich. Statt alle sechs Monate neue Schuhe zu kaufen, tragen unsere Kunden langlebige Modelle, die sich bewähren.»

Verschiedene Sohlen für verschiedene Ansprüche

Deine Füsse schmerzen im Stehen? Deine Knie plagen dich beim Treppensteigen? Dein Rücken tut dir beim Laufen weh? Je nach Bedürfnis bietet Joya unterschiedliche Sohlen: «WAVE» verspricht optimalen Support beim Stehen und Gehen, sorgt für maximale Dämpfung und «ACTIVE» ist die Sohle der Wahl für Sportbegeisterte. Was alle Modelle vereint: die Technologie FOREVERFOAM®, die Schmerzen in Füssen, Knien und Rücken effektiv lindert.

Funktional und ästhetisch

Joya Schuhe schaffen etwas, das vielen anderen Gesundheitsschuhen schwerfällt: Sie meistern den schmalen Grat zwischen gesundheitlichem Nutzen und modernem Design. Mit ihrer einzigartigen Kombination aus Komfort und Stil bieten sie nicht nur spürbare Entlastung für Füsse, Rücken und Knie, sondern überzeugen auch durch ihre Ästhetik. Ein Begleiter, der begeistert – mit einem Gefühl, das bleibt. Millionen Schritte lang.

