GESELLIGER SPIELNACHMITTAG

Nach der Organisation mit dem tollen Laufenburger Stadtlauf, verbunden mit viel Arbeit, fanden sich jetzt die Swiss Cycling Veteranen Bezirke Laufenburg-Rheinfelden zum gemütlichen 1. Jassund Spielnachmittag in diesem Jahr in Obermumpf ein. 23 Mitglieder durfte der Obmann begrüssen. 13 Mitglieder nahmen an den Jass-Tischen Platz und 10 Mitglieder vergnügten sich mit anderen Gesellschaftsspielen. In drei Runden wurde der Sieger der 13 gekürt. Vor dem Rangverlesen gab es Zvieri resp. Nachtessen. Ruedi Winkler war letztes Jahr erstmals dabei, zeigte allen den «Meister» und durfte jetzt diesen Sieg wiederholen. Brigitte Müller konnte den 2. Rang erobern und als 3. aufs Treppchen durfte Armin Weiss. (mgt)



