Geschichten für die Kleinen

Kleine Kinder sind neugierig auf die Welt. Die Gemeindebibliothek Möhlin lädt wieder ein zu den monatlichen «BuchstartKaffee»- Veranstaltungen mit der Leseanimatorin Nicole Rüegger und ihren Versen, Fingerspielen, Liedern und Geschichten. Nach den Veranstaltungen trifft ...

Kleine Kinder sind neugierig auf die Welt. Die Gemeindebibliothek Möhlin lädt wieder ein zu den monatlichen «BuchstartKaffee»- Veranstaltungen mit der Leseanimatorin Nicole Rüegger und ihren Versen, Fingerspielen, Liedern und Geschichten. Nach den Veranstaltungen trifft man sich bei Zopf, Sirup und Kaffee. Die nächste Veranstaltung («BuchstartKaffee mini», ab 9 Monaten) findet morgen Samstag, 21. März, 9.30 Uhr bis 10 Uhr, statt. Eine weitere ist am Freitag, 27. März, 15 Uhr bis 15.30 Uhr, für Kinder von zirka 3 bis 5 Jahren. (mgt) www.bibliothek.moehlin.ch