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Geschichten für die Kleinen

  20.03.2026 Möhlin
Morgen ist es wieder soweit. Foto: zVg
Morgen ist es wieder soweit. Foto: zVg

Kleine Kinder sind neugierig auf die Welt. Die Gemeindebibliothek Möhlin lädt wieder ein zu den monatlichen «BuchstartKaffee»- Veranstaltungen mit der Leseanimatorin Nicole Rüegger und ihren Versen, Fingerspielen, Liedern und Geschichten. Nach den Veranstaltungen trifft ...

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