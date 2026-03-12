Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Gemeinsam reparieren statt wegwerfen

  12.03.2026 Rheinfelden

Das Repair-Café Rheinfelden öffnet am Samstag, 14. März, im Seffelraum – und bringt dabei eine spannende Neuerung mit: Ab sofort stehen dem Repair-Café 3-D-Drucker zur Verfügung. Damit können in Zukunft fehlende oder nicht mehr erhältliche Ersatzteile ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote