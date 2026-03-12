Gemeinsam reparieren statt wegwerfen

Das Repair-Café Rheinfelden öffnet am Samstag, 14. März, im Seffelraum – und bringt dabei eine spannende Neuerung mit: Ab sofort stehen dem Repair-Café 3-D-Drucker zur Verfügung. Damit können in Zukunft fehlende oder nicht mehr erhältliche Ersatzteile hergestellt werden. Ob abgebrochene Kunststoffhalterung, verlorenes Rädchen oder ein kleines Bauteil, das es im Handel nicht mehr gibt – der 3-D-Druck eröffnet neue Chancen, Alltagsgegenständen ein zweites Leben zu schenken. «So wird Reparieren noch nachhaltiger, kreativer und zukunftsorientierter. Aktuell schulen sich unsere Reparateure an dieser neuen Möglichkeit», heisst es in einer Medienmitteilung. Natürlich bleibt das bewährte Konzept bestehen: Gemeinsam mit erfahrenen Freiwilligen wird geschraubt, genäht, gelötet und getüftelt. Von Elektrogeräten über Textilien bis hin zu kleinen Alltagshelfern – vieles kann mit etwas Know-how, Geduld und Teamarbeit gerettet werden. Abgabe der defekten Teile von 10 bis 12 Uhr, Reparaturen werden bis maximal 14 Uhr durchgeführt. Während repariert wird, ist Zeit für Gespräche, Kaffee und Kuchen – und für den Austausch von Wissen und Ideen. (mgt/nfz)

www.repaircafe-rheinfelden.ch